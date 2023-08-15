В Херсонской области 36 аптек согласились установить предельно допустимые розничные цены

Они в том числе обеспечат постоянное наличие определенных лекарств на местах

ГЕНИЧЕСК, 15 августа. /ТАСС/. Новый механизм цен на лекарственные препараты запустили в Херсонской области, 36 аптек подписали соглашение об установлении предельно допустимого уровня стоимости, сообщила в Telegram-канале администрация региона.

"Подписание нового соглашения обеспечит доступность лекарств для населения. Отмечается, что документ предусматривает принятие мер для поддержания минимальных розничных цен на ряд лекарственных препаратов. Сам механизм разработан министерством промышленности и торговли Херсонской области на основе изученной практики Минпромторга Российской Федерации. Уже 36 аптек из семи социально ответственных сетей подписали данное соглашение", - говорится в сообщении.

Уточняется, что аптеки обязуются установить и соблюдать предельно допустимые розничные цены, а также обеспечат постоянное наличие определенных лекарств на местах.

"В дальнейшем сотрудничество будет расширено: соглашение подпишут другие аптечные сети и независимые пункты. Контролировать соблюдение условий подписанного соглашения обязуются два региональных министерства - минздрав и минпромторг", - отмечается в сообщении.