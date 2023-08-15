В Петербурге началось строительство пятого серийного атомного ледокола проекта 22220

Специалисты приступили к раскрою металла

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Строительство нового атомного ледокола проекта 22220, пятого в серии и шестого по счету, началось на АО "Балтийский завод" (входит в ОСК) в Санкт-Петербурге. Специалисты приступили к раскрою металла, что является первым этапом строительства судна, сообщила пресс-служба предприятия.

"Судостроители приступили к раскрою специализированной стали для корпуса будущего ледокола на станках плазменной резки в корпусообрабатывающем цехе завода в присутствии представителей заказчика - ФГУП "Атомфлот" - и Российского морского регистра судоходства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что продолжение строительства серии гарантирует стабильное развитие Балтийского завода, обеспечив предприятие заказами до 2030 года. "Это даст возможность провести модернизацию производства и увеличить число рабочих мест, что важно для завода и экономики региона, особенно в настоящее время", - цитирует пресс-служба генерального директора Балтийского завода Юрия Гордиенкова.

Ранее ТАСС сообщал, что пятый и шестой серийные атомные ледоколы проекта 22220 будут носить имена "Камчатка" и "Сахалин". Закладка "Камчатки" запланирована на май 2024 года, а атомохода "Сахалин" - на осень 2025 года. В 2022 году был принят в эксплуатацию второй серийный универсальный атомный ледокол проекта 22220 "Урал". В 2022 году состоялся торжественный спуск на воду третьего серийного универсального атомного ледокола "Якутия". В настоящее время в Санкт-Петербурге ведется строительство еще двух универсальных атомных ледоколов проекта 22220 "Якутия" и "Чукотка". Головной атомный ледокол "Арктика" проекта 22220 был заложен на Балтийском заводе в ноябре 2013 года, в июне 2016 года спущен на воду и сдан в октябре 2020 года.

Атомные ледоколы проекта 22220 будут способствовать открытию круглогодичной навигации в восточном секторе акватории Северного морского пути. Сейчас в акватории Севморпути работают три универсальных атомных ледокола проекта 22220: "Арктика", "Сибирь" и "Урал". В настоящее время продолжается строительство третьего и четвертого серийных ледоколов - "Якутия" (контрактный срок сдачи - декабрь 2024 года) и "Чукотка" (контрактный срок сдачи - декабрь 2026 года).