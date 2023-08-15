Возможности "Госуслуг" для бизнеса расширят

В Минэкономразвития пояснили, что в личном кабинете юридического лица на портале появятся 12 вкладок с наиболее нужными для бизнеса сферами

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Возможности портала "Госуслуги" для предпринимателей будут расширены. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

В МЭР пояснили, что в личном кабинете юридического лица на портале "Госуслуги" появятся 12 вкладок с наиболее нужными для бизнеса сферами, включая вкладки "Контроль и надзор", "Лицензии, Разрешения". Также в скором времени здесь появится цифровой ассистент робот "Макс".

"Портал "Госуслуги" уже давно не только про сами услуги - это главное окно связи государства и граждан, предпринимателей в цифровой форме. Поэтому так важно модернизировать его, максимально оперативно уведомлять бизнес о новостях, которые влияют на его работу. В рамках контрольной деятельности на портале предприниматель может посмотреть перечень проверок, обжаловать выводы контрольного органа (в досудебном порядке), оценить качество проведенного профилактического визита, скачать профильное мобильное приложение "Инспектор" для проведения дистанционных проверок. В ближайшее время станут возможными запись на консультирование контрольного органа (в различных формах), а также запись на проведение профилактического визита", - сказал заместитель директора департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования Минэкономразвития Игорь Судец, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы.

Он отметил, что с реформой контроля, которая стартовала в 2021 году, удалось перевести контрольную деятельность государства в цифровую плоскость.