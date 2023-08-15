В Казахстане оштрафовали "Тенгизшевройл" на $6,3 млн за экологические нарушения

Как сообщили в департаменте экологии по Атырауской области республики, производитель нефти осуществлял самовольные эмиссии в окружающую среду, превышал допустимые нормативы и загрязнял землю

АСТАНА, 15 августа. /ТАСС/. Крупнейший производитель нефти в Казахстане - компания "Тенгизшевройл" - оштрафован на общую сумму 2,8 млрд тенге (около $6,3 млн) за различные экологические нарушения в 2023 году. Об этом сообщил департамент экологии по Атырауской области Казахстана.

"От специализированной природоохранной прокуратуры Атырауской области поступило представление, в котором предложено привлечь ТОО "Тенгизшевройл" к административной ответственности в связи с нарушениями экологического законодательства, связанными с осуществлением самовольных эмиссий в окружающую среду, превышением допустимых нормативов и загрязнением земель", - отмечается в сообщении ведомства.

Департаментом были составлены соответствующие протоколы, в результате суд наложил административные штрафы, проинформировали в ведомстве.

СП "Тенгизшевройл", которое принадлежит Chevron (50%), Exxon Mobil (25%), казахстанской национальной компании "Казмунайгаз" (20%) и российскому предприятию "Лукарко" (5%), разрабатывает месторождение Тенгиз в Атырауской области Казахстана и является крупнейшим нефтедобывающим предприятием страны.