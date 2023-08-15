Индексы Мосбиржи и РТС торговались разнонаправленно

По итогам дня индекс Мосбиржи снизился на 0,5%, РТС - вырос на 0,08%

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Российский рынок акций провел торги вторника в разнонаправленной динамике. По итогам дня индекс Мосбиржи снизился на 0,5%, до 3 115,25 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 0,08%, до 1 010,19 пункта. Курс доллара по итогам дня снизился на 0,56%, закрывшись на отметке 97,1 рублей, евро - на 0,83%, до 106,22 рубля, юань - на 0,13%, до 13,25 рубля.

"В ответ на решение ЦБ поднять ключевую ставку с 8,5% до 12% рубль сначала отреагировал укреплением, что оказало краткосрочное давление на индекс Мосбиржи, однако затем нацвалюта вновь начала терять позиции, что в свою очередь вернуло индекс в плюс", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

В теории рост ставок негативен для акций, так как повышает стоимость заимствований, обслуживания долга и оказывает давление на потребительскую и деловую активность. На практике монетарная политика не относится к определяющим факторам для динамики российского рынка, добавил он.

Внешний фон был неустойчивым. "Очередной блок данных по экономике Китая, в том числе сведения о промышленном производстве и розничных продажах за июль, не оправдал ожиданий аналитиков. Между тем, августовский индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW хоть и остался ниже нуля (-5,5 пункта), но оказался заметно выше прогнозных -12 пунктов", - добавил Бахтин.

Прогноз на 16 августа

Прогноз "БКС мир инвестиций" на 16 августа по индексу Мосбиржи - 3100-3200 пунктов, по курсу рубля к доллару - 95,5-99,5 рублей.

В середине недели инвесторы обратят внимание на публикацию протоколов последнего заседания ФРС, на статистику по ВВП и промпроизводству еврозоны, а также данные из США - еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов и число закладок новых домов. Квартальные отчеты на американском рынке представят Tencent, Cisco.