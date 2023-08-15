15 августа, 16:56

Индонезия подала иск в ВТО в связи с пошлинами ЕС на импорт биодизельного топлива

По мнению индонезийской стороны, Евросоюз по-разному рассматривает импорт одного и того же товара из разных стран - членов организации

ТОКИО, 15 августа. /ТАСС/. Индонезия подала иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) о компенсационных пошлинах Евросоюза на импорт биодизельного топлива. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Индонезия утверждает, что пошлины ЕС на импорт биодизельного топлива несовместимы с несколькими положениями Соглашения ВТО по субсидиям и компенсационным мерам и Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года. По мнению индонезийской стороны, Евросоюз по-разному рассматривает импорт одного и того же товара из разных стран - членов ВТО. Таким образом, Индонезия теряет часть своей выгоды и хочет провести консультации по поводу спора с ЕС, сообщается на сайте.

Индонезия декларирует стремление к поддержанию устойчивой и зеленой экономики, а поставки биодизельного топлива - важная часть ее дохода. Она стремится расширить использование растительных масел в качестве горючего, чтобы сократить импорт дорогих ископаемых видов топлива. В 2023 году в стране повысили допустимую концентрацию пальмового масла в биодизеле с 30 до 35%. 

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Индонезия
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