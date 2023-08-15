Лучшими экспортерами в Уральском федеральном округе стали 33 компании

Лучшими признали предприятия, занимающиеся сельским хозяйством, промышленностью, IT и туризмом

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Победителями всероссийской премии "Экспортер года" из Уральского федерального округа (УрФО) стали 33 компании в 17 номинациях. Лучшими признаны предприятия, занимающиеся сельским хозяйством, промышленностью, IT, туризмом, сообщила пресс-служба Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ).

"Конкурс "Экспортер года" призван отметить и наградить тех, кто максимально эффективно использовал свой потенциал на международном рынке. Это <…> представители различных отраслей, таких как сельское хозяйство, промышленность, IT-сектор, туризм и многие другие. Каждый из них реализовал свое видение и стратегию в различных частях мира, доказывая свою экспортную способность и принося нашей стране не только экономическую выгоду, но и укрепление международной репутации", - приводит пресс-служба слова гендиректора РЭЦ Вероники Никишиной.

Лидерами округа по экспортным результатам стали Свердловская, Тюменская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ - Югра. "Для уральцев экспорт - это дополнительные деньги в экономику, новые рабочие места. Это дополнительные возможности для нашего малого и среднего бизнеса. И, безусловно, это вопрос продвижения нашей продукции, изучение рынков, совместные кооперационные цепочки", - сказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

В свою очередь, первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков, слова которого приводит пресс-служба, отметил, что опорой экспортного потенциала УрФО является обрабатывающая промышленность. "Здесь высоко развиты машиностроение, химия и нефтехимия. Особый статус у металлургии - одной из самых мощных и развитых не только в нашей стране, но и в мире", - сказал он.

Заместитель министра сельского хозяйства РФ Сергей Левин добавил, что федеральный округ обладает большим потенциалом в сельском хозяйстве. "В последние годы наблюдается позитивная динамика экспорта продовольствия. Речь идет о масложировой, а также продукции пищевой и перерабатывающей промышленности. Наилучшие результаты по экспортным поставкам демонстрируют Челябинская, Свердловская и Курганская области", - уточнил он.

По данным пресс-службы, в этом году все компании, которые подали заявку на участие во всероссийском конкурсе "Экспортер года", получают право на возврат НДС для МСП от группы Российского экспортного центра. Это сертификат на получение услуги "Гарантия. Возврат НДС для МСП" от Росэксимбанка (входит в Группу РЭЦ, ВЭБ.РФ). Им может воспользоваться не только непосредственно само предприятие - участник конкурса, но и любая его дочерняя организация или деловой партнер, которым участник конкурса готов передать свой сертификат. Сертификат позволяет достичь 50-кратной выгоды по сравнению со стандартными условиями получения этой гарантии.

О премии

Премия "Экспортер года" учреждена правительством РФ для поощрения организаций и индивидуальных предпринимателей, достигших исключительных результатов в экспортной деятельности. Премия, вручаемая по итогам конкурса, является символом государственного признания заслуг экспортеров в укреплении национальной экономики и продвижении российской конкурентоспособной продукции на зарубежные рынки.