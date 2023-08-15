Bloomberg: Венгрия отсрочит выплату процентов России по финансированию АЭС "Пакш-2"

По данным агентства, транзакции будут происходить в евро

БУДАПЕШТ, 15 августа. /ТАСС/. Венгрия отложит выплату процентов России по финансированию АЭС "Пакш-2". Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на постановление венгерского правительства.

По его информации, Венгрия отложит выплату процентов России по финансированию "Пакш-2", и выплаты будут происходить в евро.

Межправительственное соглашение о предоставлении Венгрии государственного кредита для финансирования строительства блоков №5 и №6 атомной электростанции "Пакш" (АЭС "Пакш-2") было подписано 28 марта 2014 года. Россия по этому соглашению предоставляет Венгрии кредит в сумме до €10 млрд, который должен быть использован для финансирования 80% стоимости строительства АЭС.

В декабре 2014 года госкорпорация "Росатом" и компания MVM (Венгрия) подписали контракт на постройку новых блоков станции. В августе 2022 года Венгерское атомное ведомство выдало разрешение на сооружение двух энергоблоков ВВЭР-1200 поколения "3+". Лицензия на строительство такого типа энергоблоков была впервые выдана на территории Европейского Союза. Получение строительной лицензии подтвердило соответствие новых блоков венгерским и европейским нормам безопасности.

В настоящее время на стройплощадке идут работы по подготовке к сооружению АЭС: ведется укрепление грунтов, подготовка к сооружению противофильтрационной завесы, начата разработка основного котлована, строятся объекты строительно-монтажной базы.