Импорт товаров России в Индию во II квартале возрос в годовом отношении вдвое

Он составил $24,45 млрд

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 августа. /ТАСС/. Индия в период с апреля по июнь текущего 2023-2024 финансового года импортировала товаров из России на сумму $24,45 млрд. Как сообщило Министерство торговли и экономического развития южноазиатской республики, поставки российских товаров в Индию в апреле - июне прошлого фингода составили $10,42 млрд.

"Россия в этот период стала вторым крупнейшим экспортером товаров в Индию", - заявило ведомство.

По статистике Минторга, импорт за эти месяцы увеличился вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого фингода из-за роста поставок российской нефти и удобрений.

До февраля 2022 года доля России в импорте Индии составляла менее 1%, в настоящее время Россия поставляет более 40% нефти, которую республика покупает за рубежом, говорится в сообщении ведомства.

Минторг отметил, что рост российского импорта в рассматриваемый период произошел на фоне сокращения поставок в Индию товаров из Китая и США. Так, импорт из Китая с апреля по июнь сократился до $32,7 млрд с $34,55 млрд годом ранее. Поставки товаров из США уменьшились до $14,23 млрд против $17,16 млрд в прошлогодний период.