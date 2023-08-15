Рейсы Red Wings вернутся к полетному расписанию 16 августа

Авиакомпания "Икар" выполнит всего семь рейсов для перевозки пассажиров Red Wings

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Авиакомпания Red Wings сообщила об изменениях в расписании рейсов: они вернутся к полетному расписанию 16 августа. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале этого авиаперевозчика.

Кроме того, Red Wings сообщила, что авиакомпания "Икар" выполнит всего семь рейсов для перевозки пассажиров Red Wings. Также, как отмечается в сообщении, все три имеющиеся в парке воздушные суда Boeing 777 исправны и выполняют полеты.

"Начиная с 11:00 UTC (14:00 мск) 16 августа 2023 года мы полностью вернемся к своему расписанию, опубликованному на сайте", - отмечается в сообщении.

Red Wings пообещала выполнить следующие рейсы: WZ 3071 Екатеринбург - Анталья (15 августа в 20:00 мск), WZ3061 Екатеринбург - Анталья (16 августа в 01:00 мск), WZ 3004 Анталья - Жуковский (16 августа в 02:05 мск), WZ 3027 Жуковский - Шарм-эш-Шейх (16 августа в 04:50 мск), WZ3062 Анталья - Екатеринбург (16 августа в 07:10 мск).

На воздушных судах авиакомпания "Икар" будут выполнены следующие рейсы: WZ3028 Шарм-эш-Шейх - Казань (15 августа в 18:20 мск), WZ3027 Казань - Шарм-эш-Шейх (16 августа в 02:55 мск), WZ3026 Шарм-эш-Шейх - Жуковский (16 августа в 10:35 мск), WZ3089 Жуковский - Анталья (16 августа в 18:30 мск), WZ3058 Анталья - Казань (16 августа в 00:40 мск), WZ3057 Казань - Анталья (17 августа в 07:05 мск), WZ3090 Анталья - Шереметьево (17 августа в 12:50 мск).