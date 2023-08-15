Аксаков считает, что Россия может быстрее внедрить цифровой рубль с учетом опыта Китая

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку отметил, что КНР уже несколько лет выпускает цифровой юань

ЧЕБОКСАРЫ, 15 августа. /ТАСС/. Национальная валюта в цифровом виде может быть быстрее внедрена в России благодаря использованию опыта Китая. Такое мнение высказал ТАСС глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Нам, с одной стороны, легче. Мы смотрим, как все это происходит в Китае. Очень аккуратно происходит. Соответственно, будем делать шаги в этом направлении, но думаю, что несколько быстрее, потому что нам легче в этом плане, мы можем опираться на опыт наших соседей - китайцев", - сказал Аксаков, отвечая на вопрос об использовании опыта Китая при внедрении в России цифрового рубля.

Он отметил, что Китай уже несколько лет выпускает цифровой юань. "Делает это очень аккуратно, тестируя этот новый инструмент, но многие китайцы уже участвуют в этом процессе. В России еще цифровой рубль только существует в виде закона, реально его использование и бизнесом, и гражданами начнется только во второй половине августа", - добавил собеседник агентства.

По его мнению, цифровые национальные валюты смогут обеспечить быстрорастущий торговый оборот российских и китайских компаний. При этом депутат отметил возможности сотрудничества двух страны в этом направлении. "Первый вариант - использование китайской информационной системы и оборот российского рубля в их информационной системе. Но мы стремимся к тому, чтобы совместить две информационные системы, чтобы можно было за счет этого обеспечить как раз переток рублей в китайскую систему, а юаней - в российскую систему. Таким образом, это будет очень гармонично обслуживать товарооборот, например", - считает Аксаков.

14 августа Аксаков на встрече в правительстве Чувашии с генеральным консулом КНР в Казани Сян Бо отметил важность обмена опытом в реализации проектов цифровых валют. "Мы за ними следим, находимся в очень тесном контакте и будем встречаться с руководством Народного банка Китая. Взаимодействие по линии "цифровой рубль - цифровой юань", по линии цифровых финансовых активов может быть очень перспективным. Китайская сторона в этом заинтересована", - приводятся слова Аксакова в сообщении, распространенном пресс-службой администрации главы Чувашии.