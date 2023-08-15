В Сочи в 2027 году возведут гостиничный четырехзвездочный комплекс на 2,2 тыс. номеров

В результате город получит 2,5 тыс. новых рабочих мест

ТАСС, 15 августа. Гостиничный комплекс категории "четыре звезды" построят в поселке Якорная Щель в Сочи в 2027 году, соответствующее соглашение с инвестором подписали глава Сочи Алексей Копайгородский и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"В 2027 году в поселке Якорная Щель появится современный гостиничный комплекс категории "четыре звезды" на 2,2 тыс. номеров с развитой инфраструктурой для отдыха семей с детьми. В результате город получит 2,5 тыс. новых рабочих мест и еще один современный курортный кластер на побережье", - сообщил Копайгородский в своем Telegram-канале.

Также подписано соглашение о строительстве нового корпуса на 319 номеров при четырехзвездочной гостинице Alean Family resort & SPA Sputnik. "В летний период ее загрузка составляет свыше 100%. Мы отмечаем высокий спрос на отдых по системе "все включено" и видим необходимость расширять эту сеть. <...> Рядом появится акватермальная зона и амфитеатр. Отель станет пятизвездочным", - подчеркнул мэр Сочи.

В результате реализации этих двух проектов в курортную инфраструктуру города будет вложено 36,6 млрд рублей.