В Аргентине запретили экспорт мяса в попытке сдержать цены на внутреннем рынке

Ограничения будут действовать 15 дней

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 августа. /ТАСС/. Правительство Аргентины на 15 дней запретило экспорт говядины, чтобы попытаться сдержать рост цен после девальвации песо. Об этом сообщил телеканал TN.

По данным его источников, власти не будут выдавать разрешения на экспорт до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение с производителями о сдерживании цен.

13 августа в Аргентине прошли праймериз, на которых выбирали кандидатов для участия в выборах президента 22 октября. Больше всего голосов получил лидер Либертарианской партии Хавьер Милей, предлагающий упразднить Центробанк для борьбы с инфляцией и перейти от песо к доллару. На следующий день официальный курс аргентинский валюты упал на 22%.

Из-за действующих в Аргентине валютных ограничений в стране существуют несколько видов курса доллара. Курсы американской валюты, используемые на финансовом и черном рынке, также сильно выросли после праймериз.