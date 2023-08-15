15 августа, 17:55

Bloomberg утверждает, что Венгрия вышла из продолжительной рецессии

По данным агентства, ВВП страны вырос на 0,2% с апреля по июнь по сравнению с предыдущими тремя месяцами

БУДАПЕШТ, 15 августа. /ТАСС/. Экономика Венгрии, вероятно, вышла из продолжавшейся три квартала рецессии. Такое мнение высказало агентство Bloomberg.

Согласно опросу экономистов Bloomberg, ВВП Венгрии вырос на 0,2% с апреля по июнь по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Это первый зафиксированный рост экономики после продолжавшейся три квартала рецессии, сообщает агентство. Однако же за четыре последних квартала ВВП уменьшился на 1,4%, утверждает Bloomberg.

Ранее сообщалось, что в Венгрии с 1 августа отменяется потолок цен на основные виды продуктов, который был установлен в целях оказания поддержки социально незащищенным слоям населения. Правительство приняло такое решение, поскольку считает, что эта мера выполнила свою важную социальную роль и помогла снизить уровень инфляции. 

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