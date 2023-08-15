Болгарские политики декларировали свои доходы перед антикоррупционной комиссией

В соответствии с представленными данными, президент республики Румен Радев имеет около €99 тыс. на банковских счетах и около €2,5 тыс. наличными

СОФИЯ, 15 августа. /ТАСС/. Антикоррупционная комиссия Болгарии опубликовала декларации о доходах ведущих политиков страны. В соответствии с представленными данными, президент республики Румен Радев имеет 198 тыс. левов (около €99 тыс.) на банковских счетах и около €2,5 тыс. наличными. Премьер-министр Николай Денков объявил, что имеет в собственности пять квартир, загородный дом и четыре гаража, а также около €22 тыс. на счете в банке. Спикер парламента Росен Желязков сообщил, что имеет восемь квартир, дом, а также около €80 тыс.

Бывший премьер-министр Болгарии, лидер политической партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" Бойко Борисов проинформировал, что имеет около €157 тыс. наличными и еще около €113 тыс. на банковских счетах. Бывший премьер и сопредседатель политического объединения "Продолжаем перемены" Кирил Петков заявил, что имеет квартиру в Софии, четыре автомобиля, $700 тыс. на счете зарубежного банка и 20 тыс. левов (около €10 тыс.) в банке в Болгарии.

Десятки тысяч евро на своих банковских счетах имеют и другие ведущие болгарские политики.