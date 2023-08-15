WSJ: США рассматривают "военные решения" для экспорта зерна с Украины

По данным газеты, речь идет о дунайских портах и объеме сельхозпродукции около 4 млн тонн в месяц

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. США изучают варианты с целью обеспечить экспорт сельхозпродукции с Украины через дунайские порты объемом около 4 млн тонн в месяц, не исключают и "военные решения" для защиты судов, следующих в эти порты и из них. Об этом пишет газета The Wall Street Journal​​​​​​ со ссылкой на источники в администрации США.

Собеседник издания не пояснил, о каких именно вариантах и конкретно "военных решениях" идет речь, а также какие страны планируется привлечь к решению этой проблемы. Переговоры на этот счет якобы идут с самой Украиной, Турцией, а также странами региона. Один из аспектов работы в этом направлении предусматривает возможность для захода в дунайские порты Украины более крупных судов и обеспечение мест для их загрузки.

Усилия США по повышению экспорта продовольствия через дунайские порты идут отдельно от работы ООН и Турции по восстановлению зерновой сделки, предполагающей движение судов из черноморских портов Украины в Стамбул.

Зерновая сделка, предусматривавшая безопасный вывоз украинского зерна по Черному морю и создание условий для экспорта сельхозпродукции и удобрений из России, была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле и с тех пор несколько раз продлевалась. 17 июля 2023 года Россия отказалась продолжать участие в этой инициативе, поскольку другие стороны не выполнили свои обязательства в той части договоренностей, которая касалась поставок российской продукции на мировой рынок. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Москва может возобновить зерновую сделку, если будут полностью выполнены все данные ей обещания.