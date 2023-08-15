В Новой Москве осенью введут в эксплуатацию ТРК с оригинальным дизайном

Площадь застройки составит более 15 тыс. кв. м

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Строительство многофункционального торгово-ресторанного комплекса, выполняемое по оригинальному дизайн-проекту, завершается в деревне Лапшинка Московского поселения Новой Москвы. Об этом сообщил руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

Объект возводится силами инвестора. Площадь застройки составит более 15 тыс. кв. м.

"Это будет большой комплекс, состоящий из трех секций, выполненных в современном стиле, с ребристой кровлей открытых веранд. Его отличительной чертой станет главный вход, украшенный чередующимися и пересекающимися арками разных цветов. Они образуют как бы вход в портал. Предстоящей осенью планируем ввести объект в эксплуатацию", - сказал Жидкин, чьи слова приводит пресс-служба департамента.

Как отметили в департаменте, еще один оригинальный элемент комплекса - открытый бассейн. В его состав также войдет физкультурно-оздоровительный центр. Но основные площади займут рестораны и кафе.

"Все здания комплекса строятся с использованием долговечных материалов: клинкерной плитки, алюминиевых панелей и витражного остекления. После окончания основных работ будет выполнено благоустройство прилегающей территории, на которой также оборудуют автомобильную парковку на 240 машиномест", - заверили в пресс-службе.

Комплексный подход

По словам Жидкина, в Новой Москве наиболее активно реализуется политика комплексного освоения территорий. Цель - не просто строить много нового жилья, но и обеспечивать его развитой современной инфраструктурой. Реализация подобных мероприятий позволяет не только повысить комфорт проживания на территориях, размещая торговые, развлекательные и бытовые объекты в шаговой доступности для жителей, но и создать новые рабочие места в непосредственной близости от жилых домов.

"В последние годы инвесторы в ТиНАО активно вкладывают средства как в строительство крупных технопарков, индустриальных и складских объектов, торгово-развлекательных комплексов, так и в небольшие точки развития малого бизнеса. Для этого широко осваиваются придомовые территории, образующиеся в результате жилой застройки. Помимо магазинов, это пекарни, бытовые сервисы, медицинские центры, салоны красоты и многое другое. Они уже дали городу десятки тысяч дополнительных рабочих мест", - добавили в пресс-службе департамента.

Всего с момента присоединения новых территорий к столице объем привлеченных инвестиций в строительство недвижимости, размещение объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, торговли недавно превысил отметку в 3 трлн рублей. А к 2035 году, по прогнозам экономистов, он достигнет 7 трлн рублей.