Промсвязьбанк на 20% увеличил число терминалов в ДНР

Ими обеспечены все донецкие АЗС на пути в Крым, сообщили в пресс-службе банка

ДОНЕЦК, 15 августа. /ТАСС/. Промсвязьбанк (ПСБ) с июня увеличил число терминалов в Донецкой Народной Республике на 20%, до 10 тыс. Последний появился на автозаправочной станции на трассе из Ростова-на-Дону в Крым, таким образом безналичный расчет стал доступен на всех АЗС сухопутного коридора в ДНР, сообщили ТАСС в пресс-службе ПСБ.

"ПСБ подключил десятитысячное устройство приема платежей в Донецкой Народной Республике в рамках последовательного расширения платежной инфраструктуры региона. Таким образом, рост количества терминалов оплаты в точках продаж ДНР составил 20% по сравнению с июнем текущего года", - сообщили в пресс-службе.

"Теперь все АЗС в ДНР, которые расположены на сухопутном маршруте объезда Крымского моста, принимают безналичную оплату. Чем больше POS-терминалов появляется в регионе, тем шире становятся возможности как для бизнеса, так и граждан. Устройства приема платежей не только повышают скорость и удобство расчетов в торговых точках, но также снижают расходы на транспортировку и хранение наличности для предпринимателей", - цитирует пресс-служба слова управляющего Донецким филиалом ПСБ Александра Бобрика.

В ноябре 2022 года президент РФ Владимир Путин издал указ, согласно которому государственные банки, выполняющие функции регулятора в ДНР и ЛНР, должны быть преобразованы в общества с ограниченной ответственностью и переданы банку ПСБ. Интеграция Центробанка ДНР была завершена в начале июля.