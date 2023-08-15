В "Мегафоне" рассказали о привлечении представителей связи к обсуждению проекта развития

Директор по связям с государственными органами компании Владимир Месропян заявил, что Минцифры слышит их позицию

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Минцифры РФ привлекает к обсуждению проекта стратегии развития отрасли связи до 2035 года ее представителей и слышит их позицию. Об том рассказал ТАСС директор по связям с государственными органами "Мегафона" Владимир Месропян.

"Важной особенностью этого документа стало то, что он не создается в вакууме: министерство привлекает к обсуждению представителей отрасли и слышит нашу позицию, знает, где мы испытываем трудности, а где сегодня чувствуем себя уверенно. И этот диалог находит отражение в документе стратегии", - сказал Месропян.

По его словам, отрасль уже сейчас стоит перед масштабным вызовом по созданию технологического фундамента для цифровизации отраслей экономики и социальной сферы.

Минцифры 15 августа выставило на общественное обсуждение проект стратегии развития отрасли связи до 2035 года. Общественное обсуждение документа продлится до середины сентября 2023 года, а после министерство планирует внести документ в правительство.

Стратегия реализуется в два этапа: c 2023-го по 2030-й и с 2031 по 2035 год. В ней содержится несколько целей, в том числе завершение использования технологии 3G в России, а также опытная эксплуатация российского телекоммуникационного оборудования стандартов 5G и 6G-Ready до 2030 года. Сети 5G к 2035 году должны быть развернуты на отечественном оборудовании во всех городах России с населением от 100 тыс. человек. К этому же сроку должна начаться коммерческая эксплуатация сетей 6G. Помимо этого, в планы по реализации стратегии входит подключение к интернету с использованием сетей фиксированной связи 98% домохозяйств, а также социально значимых объектов со скоростью подключения не менее 1 Гбит/с.