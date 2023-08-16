Путин обсудит с кабмином экономику угледобывающих регионов

Докладчиками выступят министр экономического развития РФ Максим Решетников, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, глава Республики Коми Владимир Уйба

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду в режиме видео-конференц-связи проведет совещание с членами правительства РФ, на котором обсудит ситуацию с инвестициями в неугольные сектора экономики угледобывающих регионов и текущие вопросы.

Как сообщала пресс-служба Кремля, докладчиками выступят министр экономического развития РФ Максим Решетников, губернатор Кемеровской области и председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Энергетика" Сергей Цивилев, глава Республики Коми Владимир Уйба.

Развитие экономики угледобывающих регионов

Вопросы диверсификации экономики, в том силе угольных регионов, находятся под постоянным контролем российских властей. Так, капитальные вложения в неугольные отрасли Кузбасса, одного из крупнейших угледобывающих регионов, согласно данным Кемеровостата, за последние пять лет увеличились в 3,5 раза. Как отмечало руководство региона, в соответствии с планом мероприятий по диверсификации экономики с 2021 по 2026 год, Кузбасс реализует 110 крупных неугольных проектов, а объем инвестиций при этом составит 483 млрд рублей. Большое внимание уделяется туризму, в частности развитию горнолыжного курорта "Шерегеш" - здесь объем планируемых инвестиций составляет более 200 млрд рублей. Также увеличивается поддержка самозанятых и предпринимателей малого и среднего бизнеса, которые за последние пять лет получили финансовую помощь в размере 5,2 млрд рублей.

В красноярских "угольных" городах - Назарово, Бородино, где находятся Бородинский и Назаровский угольные разрезы, - активно развивают проекты в сфере социального предпринимательства. Открываются детские образовательные учреждения, заведения общепита, спортивные залы. Кроме того, в последние годы шахтерские города становятся центром притяжения туристов. Так, в Назарово ежегодно проходит кинофорум имени советской актрисы Марины Ладыниной, который посещают звезды российского кино.

Регулярные совещания

Президент проводит совещания с участием членов кабмина на постоянной основе. На них он слушает доклады по заранее обозначенным темам и обсуждает с правительством актуальные вопросы. По итогам этих мероприятий выходят поручения главы государства. В предыдущие разы на таких совещаниях речь шла о развитии пунктов пропуска через государственную границу России, о технологиях искусственного интеллекта, социально-экономическом развитии новых регионов РФ, а также о вопросах обеспечения отраслей экономики необходимыми твердыми полезными ископаемыми.