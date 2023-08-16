В Саратовской области рассчитывают на рост числа инвестпроектов минимум на 20%

САРАТОВ, 16 августа. /ТАСС/. Власти Саратовской области планируют увеличение числа инвестпроектов по итогам 2023 года как минимум на 20%, до 185. Об этом ТАСС сообщил министр инвестиционной политики региона Александр Марченко.

"Анализ показывает, что в 2023 году мы должны собрать около 208-210 млрд рублей по объему инвестиций. По инвестпроектам ставим не меньше 30 новых, чтобы по итогам года у нас вышло как минимум 185 проектов. При этом в регионе должно появиться как минимум 2,5 тыс. рабочих мест", - сказал Марченко.

Как отметил собеседник агентства, 2022 год для Саратовской области был удачным по объему инвестиций и темпам их роста. Объем инвестиций в основной капитал составил 207,7 млрд рублей, что на 2,4%, больше показателей 2021-го. Положительную динамику планируется сохранить и по итогам 2023 года, сообщил министр.

Привлечение инвесторов

По словам главы ведомства, привлечь инвесторов получается в том числе благодаря улучшению инвестиционного климата в регионе. Он напомнил, что в июне президент России Владимир Путин назвал Саратовскую область в числе шести регионов - лидеров по прогрессу в национальном рейтинге состояния инвестклимата Агентства стратегических инициатив (АСИ). Регион поднялся на пять пунктов, заняв 13-е место.

Марченко пояснил, что созданию благоприятной среды для бизнеса в Саратовской области способствует внедрение регионального инвестиционного стандарта. В рамках этой работы власти сопровождают проекты и помогают разрешать спорные вопросы. Кроме того, создана инвестиционная декларация - благодаря ей инвесторам гарантируется, что выгодные условия их работы не будут в будущем нарушаться.

"Для нас важно наладить максимальную связь власти с бизнесом. Большая проблема, которая тормозит реализацию проектов, - это сроки подключения к газу, свету, воде, водоотведению. Поэтому мы продолжим работать с инфраструктурными организациями для сокращения сроков подключения к сетям", - добавил Марченко.

Кроме того, для поиска новых проектов власти региона начали активно сотрудничать с федеральными институтами развития, например с АСИ и Корпорация "Туризм.РФ". Наиболее востребованными мерами поддержки региона среди предпринимателей в первом полугодии 2023-го, как отметил министр, стали получение земельного участка в аренду без проведения торгов и льгота по налогу на имущество при заключении инвестиционного договора.