Посол Ирана сообщил о заинтересованности страны в создании совместных авиакомпаний с РФ

Это положительно скажется на турпотоке между государствами, считает Казем Джалали

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Создание совместных авиакомпаний стало потребностью для России и Ирана, чтобы в разы увеличить число рейсов между странами. Об этом заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали в интервью газете "Известия".

"Еще одно направление [сотрудничества в авиационной сфере] - создание совместных авиационных компаний. Если мы хотим увеличить турпоток между нашими странами, конечно, одна из потребностей - создать совместные авиакомпании, - сказал дипломат. - Сегодня количество рейсов между нашими странами ограничено, их число нужно увеличить в разы. И не обязательно ограничиваться Москвой и Тегераном, хотя и между столицами не очень-то много рейсов".

Россия и Иран с 1 августа запустили безвизовый групповой туристический обмен.