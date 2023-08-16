Россияне в июле чаще покупали наличные доллары и продавали евро

Средний чек операции по приобретению доллара составил $687, реализации - $344, сообщил банк "Русский стандарт"

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Россияне в июле чаще покупали наличные доллары, чем продавали, тогда как евро в обменниках реже приобретали, чем реализовывали. Такие данные приводит банк "Русский стандарт" в своем исследовании (есть в распоряжении ТАСС).

Так, общее количество покупок наличных долларов в отделениях банка в июле оказалось на 32% больше, чем продаж. При этом в июне тренд был противоположный - продаж было больше, чем приобретений. В операциях с евро в июле, напротив, лидируют продажи. Их оказалось на 48% больше, чем офлайн-покупок, указали в банке.

При этом средний чек операции по продаже наличных долларов в июле составил $344, а покупки - $687. У евро средняя сумма офлайн-продажи €349, а приобретения - €934.

Вместе с тем, согласно данным "Русского стандарта", безналичные американские доллары в июле в два раза чаще продавали, чем приобретали. А общее число онлайн-покупок евро, напротив, оказалось больше, чем продаж - разница составила 35%. Средний чек операции по онлайн-продаже доллара в июле составил $1,12 тыс., а покупки - $698. У евро средний чек безналичной продажи - €819, а покупки - €1,14 тыс.

При этом россияне по-прежнему предпочитают наличный валютообмен. Согласно статистике банка, доля офлайн-конвертаций по количеству операций составила 84% против 16% у безналичных операций. Аналогичное соотношение было и в июне 2023 года.

По сумме также лидирует офлайн - его доля в июле составила 56%. При этом доля онлайн-конвертаций по сумме снизилась за месяц до 44% с 47%.

В рамках исследования были изучены объемы, средние чеки и количество наличных и безналичных валютообменных операций в банке "Русский стандарт" в июле и июне 2023 года.