Единственный в ЛНР завод закаточных крышек станет участником свободной экономической зоны

Начальник отдела машиностроения и металлургии регионального Минпромторга Александр Болтов отметил, что предприятию также помогут найти рынок сбыта на территории РФ

ЛУГАНСК, 16 августа. /ТАСС/. Министерство промышленности и торговли Луганской Народной Республики (ЛНР) поможет единственному в регионе предприятию по производству закаточных крышек, работающему в Луганске, стать участником свободной экономической зоны (СЭЗ) и освоить новые рынки сбыта. Об этом ТАСС сообщил начальник отдела машиностроения и металлургии регионального Минпромторга Александр Болтов.

"Со стороны Минпромторга мы предприятию "Хороший урожай" поможем найти рынок сбыта на территории России, поможем зайти в свободную экономическую зону. <…> У предприятия очень большие накладные расходы на покупку иностранной краски, и такие меры помогут ему в дальнейшем снизить себестоимость продукции и быть конкурентоспособным в России", - сказал он по итогам посещения завода.

Болтов рассказал, что завод по производству закаточных крышек - единственное подобное предприятие в ЛНР. Его продукция поставляется в соседнюю Донецкую Народную Республику.

Директор "Хорошего урожая" Елена Эфендиева отметила, что предприятие выпускает "несколько тысяч крышек" в день, однако это не полная загруженность завода. "У нас есть все, чтобы нарастить объемы производства: опытные сотрудники, качественный материал и техническая база. <…> В будущем сможем производить еще больше", - сказала она.

11 августа начальник управления экономики администрации Луганска Игорь Гурский сообщал, что два предприятия, действующие в городе Луганске, получили свидетельства участника СЭЗ.

Президент России Владимир Путин ранее подписал закон о свободной экономической зоне, который предусматривает в том числе льготы и преференции для ее участников. Он также будет учитывать отраслевую специфику новых регионов. На территории СЭЗ действует нулевая ставка акциза на жидкую сталь, а также нулевая ставка налога на добычу полезных ископаемых - угля и железной руды, добытых в рамках инвестиционного проекта. Уполномоченным органом по регулированию свободной экономической зоны определен Минстрой России, управляющей компанией - Фонд развития территорий. На его базе для приема и рассмотрения заявок от потенциальных резидентов создан специальный инвестиционный портал.