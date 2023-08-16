Экспорт рыбной продукции из Приморья и Сахалина увеличился на 22%

Почти 1 млн тонн рыбы и морепродуктов направили в 18 стран с начала года

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 августа. /ТАСС/. Почти 1 млн тонн рыбы и морепродуктов направлено на экспорт из Сахалинской области и Приморского края с начала года. Это на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили журналистам в пресс-службе Приморского межрегионального управления Россельхознадзора.

"С начала года оформлено на экспорт 13 229 партий рыбы и морепродуктов общим весом 956 243 тонны. В целом по сравнению с соответствующим периодом 2022 года экспорт рыбопродукции увеличился на 22%", - рассказали в управлении.

По данным управления, наиболее востребованными у импортеров видами продукции стали минтай, треска, живой краб. С начала года в Китай оформлено 566 337 тонн рыбы и морепродуктов. В Республику Корея экспортировано 353 793 тонны рыбопродукции, в Японию - 11 826 тонн, в Таиланд - 8 947 тонн, в Нигерию - 7 575 тонн. Всего продукция из Приморского края и Сахалинской области оформлена в 18 стран мира.

Должностными лицами управления Россельхознадзора проконтролировано соответствие всех экспортных партий требованиям Евразийского экономического союза и стран-импортеров.