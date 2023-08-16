Масса мусора на одного жителя РФ в 2022 году снизилась на 20 кг

На первом месте по генерации бытового мусора оказалась Амурская область со средним показателем 652,4 кг на человека

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Среднестатистический россиянин за 2022 год оставил после себя 312,6 кг мусора, что на 5,7%, или почти на 20 кг, меньше, чем годом ранее. Больше всего твердых коммунальных отходов (ТКО) на жителя образуется в Амурской области, меньше всего - в Бурятии, говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой сети "Финэкспертиза".

"В регионах масса ТКО на душу населения отличается до шести раз. На первое место по генерации бытового мусора вышла Амурская область (в среднем 652,4 кг на человека), за ней следуют Адыгея (583,3 кг), Чукотский автономный округ (562,1 кг), Магаданская область (557,6 кг), Крым (476,7 кг). Меньше всего мусора в пересчете на одного жителя образуется в Бурятии (115,8 кг), Ингушетии (125,9 кг), Тыве (162 кг), Хакасии (165,6 кг), Дагестане (194,8 кг)", - говорится в исследовании, имеющемся в распоряжении ТАСС.

Масса ТКО в пересчете на душу населения в разных регионах может отличаться в несколько раз - на это влияет уровень и структура потребления, наличие соответствующей инфраструктуры для населения и бизнеса, а также степень экологической ответственности потребителей. Больше всего бытового мусора в абсолютном выражении производят самые густонаселенные регионы.

Максимальная масса отходов в 2022 году была образована в Москве и области - около одной пятой всех ТКО страны (19,9%). Далее идут Краснодарский край (4,1% от общей массы), Санкт-Петербург (3,4%), Свердловская и Ростовская области (по 3,2%), Татарстан (2,8%), Самарская область и Башкирия (по 2,5%), замыкают десятку Воронежская и Нижегородская области (по 2,1%). Наименьший удельный вес в общероссийской массе отходов имеют Ненецкий автономный округ (0,03%), Чукотка (0,06%), Еврейская автономная область (0,09%), Алтай и Тува (по 0,12%), Ингушетия (0,14%), Магаданская область (0,16%), Калмыкия и Хакасия (0,19%), а также Бурятия (0,25%).

Причина сокращения генерации бытового мусора

Как пояснила глава "Финэкспертизы" Елена Трубникова, чьи слова приводятся в исследовании, сокращение генерации бытового мусора в 2022 году соотносится с уменьшением потребления и снижением оборотов розничной торговли: люди стали приобретать меньше товаров, а значит, уменьшилось и количество выбрасываемой упаковки. Сейчас потребление восстанавливается и даже растет, продолжает развиваться электронная коммерция и онлайн-доставка, что может привести к увеличению образования ТКО, если в среднесрочной перспективе структура упаковки потребительских товаров не претерпит существенных изменений в сторону большей экологичности.

"Сам по себе рост генерации ТКО не обязательно сопряжен с увеличением экологического ущерба, если отходы перерабатываются и вовлекаются в повторный оборот, то есть когда функционирует экономика замкнутого цикла. Однако из 45,9 млн тонн произведенных в 2022 году ТКО на утилизацию было отправлено всего 6,6%. Причем сжигание мусора теперь также приравнивается к утилизации. Повысить уровень переработки ТКО призван обновленный закон о расширенной ответственности: утилизацией должны будут заниматься производители упаковки, а не товаров. Одновременно усиливается надзор за утилизаторами, что крайне важно в свете вопросов контролирующих органов к достоверности предоставляемых компаниями данных об обращении с ТКО", - сказала Трубникова.

Исследование проводилось на основе статистических данных Росприроднадзора по форме 2-ТП (отходы) о массе образованных ТКО. По этой форме отчитываются региональные операторы, осуществляющие вывоз и последующую обработку ТКО. При этом общая масса ТКО сопоставлялась со среднегодовой численностью постоянного населения регионов, согласно данным Росстата.