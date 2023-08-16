В Приангарье в 2025 году планируют начать промышленный выпуск новых добавок для асфальта

Благодаря им повышается прочность и сроки службы дорожного покрытия

ИРКУТСК, 16 августа. /ТАСС/. Добавки для асфальтобетона, которые делают дорожное покрытие крепче, разработали в Иркутской области. В 2025 году планируется выйти на их промышленное производство, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Индустриальный партнер "Байкальский битумный терминал" совместно с Иркутским национальным исследовательским техническим университетом разработали технологию повышения прочности и сроков службы дорожного покрытия за счет модификации минерального порошка - одной из главных составляющих асфальта - с помощью графеновых компонентов и отходов промышленного производства. В итоге продукт получается крепче, износоустойчивее и дешевле. Технология позволит перерабатывать свыше 10 тыс. тон отходов в год. На промышленное производство участники планируют выйти в 2025 году", - говорится в сообщении.

Это будет производство комплексно-модифицирующих добавок для асфальтобетонов на основе наноразмерных углеродных материалов, отходов полимеров и минералов. Проект вошел в портфель научно-образовательного центра (НОЦ) "Байкал" и будет реализован совместно бизнесом и наукой при поддержке органов власти.

Для включения в портфель НОЦ одобрен еще один высокотехнологичный проект - разработка технологии и организации производства сорбентов из каменных углей. Сейчас российские предприятия в производственном цикле используют до 100% импортных сорбентов. Инициатором проекта стала компания, которая разрабатывает крупное каменноугольное месторождение в Черемховском районе Иркутской области, ее научными партнерами выступают три вуза региона. Реализовать проект планируют за два года, в 2024 предполагается запустить промышленное производство. Разработанные технологии позволяют получать продукцию не только из товарных углей, но и из некондиционных.

Проектный офис НОЦ будет сопровождать реализацию проектов вплоть до запуска промышленного производства и выхода на рынок.

Научно-образовательный центр "Байкал" был создан в 2021 году совместно Иркутской областью и Республикой Бурятия. НОЦ - это кооперация бизнеса, вузов и науки. Он занимается разработкой конкурентоспособных технологий глубокой переработки промышленных отходов, комплексной переработки возобновляемых природных ресурсов, также работает в таких областях, как биофарма и медтехнологии. Программы развития НОЦ нацелены на качественное расширение научно-технологического пространства России.