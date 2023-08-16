В Аргентине опровергли информацию о запрете на экспорт мяса

Министерство экономики страны ведет переговоры о ценах на этот вид продукции на внутреннем рынке, никаких приостановок экспорта нет, заявил глава департамента сельского хозяйства, животноводства и рыболовства Хуан Хосе Баильо

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 августа. /ТАСС/. Правительство Аргентины ведет переговоры с поставщиками мяса для сдерживания роста цен, но не запрещало экспорт говядины. Об этом заявил во вторник глава департамента сельского хозяйства, животноводства и рыболовства страны Хуан Хосе Баильо после того, как в местных СМИ появилась информация о приостановке поставок мяса за рубеж.

"Наша обязанность как государственных служащих состоит в том, чтобы гарантировать определенность производственному сектору и успокоить людей. Министерство экономики ведет переговоры о ценах на мясо на внутреннем рынке, никаких приостановок экспорта нет", - написал он в соцсети X (бывший Twitter).

Ранее телеканал TN и несколько других аргентинских СМИ сообщили, что власти Аргентины на 15 дней запретили экспорт говядины, чтобы провести переговоры с производителями о сдерживании роста цен на продукты внутри страны.

13 августа в Аргентине прошли праймериз, на которых выбирали кандидатов для участия в выборах президента 22 октября. Больше всего голосов неожиданно получил лидер Либертарианской партии Хавьер Милей, предлагающий упразднить Центробанк для борьбы с инфляцией и перейти от песо к доллару. На следующий день официальный курс аргентинской валюты упал на 22%.

Из-за действующих в Аргентине валютных ограничений в стране существуют несколько видов курса доллара. Курсы американской валюты, используемые на финансовом и черном рынке, также сильно выросли после праймериз.