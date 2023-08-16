Объем торговли Хайнаня со странами ВРЭП в I полугодии вырос на 19,3%

Тремя самыми крупными торговыми партнерами провинции в отчетный период стали Австралия, Индонезия и Япония

ХАЙКОУ /Китай/, 16 августа. /ТАСС/. Объем торговли южной китайской провинции Хайнань со странами - участницами Всестороннего регионального экономического партнерства (ВРЭП, The Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP) в первой половине текущего года составил 37,56 млрд юаней (около $5,2 млрд), увеличившись на 19,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщило таможенное управление города Хайкоу (административный центр провинции).

Как указывается в документе, объем торговли Хайнаня со странами ВРЭП составил 32,6% от общего объема внешней торговли провинции в первом полугодии. Отмечается, что Австралия, Индонезия и Япония стали тремя самыми крупными торговыми партнерами Хайнаня в отчетный период, объем торговли с ними составил 62% от общего торгового оборота провинции со странами - участницами ВРЭП.

С точки зрения структуры торговли, в первом полугодии Хайнань в основном импортировал из стран ВРЭП руду, каменный уголь, косметические средства и туалетные принадлежности. В экспорте провинции преобладали нефтепродукты, электромеханические изделия, сельскохозяйственная и бумажная продукция.

Китай и 14 других стран договорились о создании ВРЭП на полях ежегодного саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии 15 ноября 2020 года. В торговом соглашении участвуют 15 государств: Австралия, Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Китай, Лаос, Малайзия, Мьянма, Новая Зеландия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония. На их долю приходится треть мирового ВВП.

Предполагается, что в течение 20 лет ВРЭП будет постепенно снижать или отменять и без того низкие торговые тарифы между участниками. У некоторых стран партнерства уже есть собственные соглашения о свободной торговле, но они работают с определенными оговорками.