Казахстан за шесть месяцев увеличил экспорт товаров в РФ на сумму свыше $1,3 млрд

При этом импорт товаров из Казахстана в Россию снизился

АСТАНА, 16 августа. /ТАСС/. Экспорт товаров из Казахстана в Россию за первое полугодие текущего года увеличился на сумму свыше $1,3 млрд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана.

По данным бюро, экспорт товаров из Казахстана в РФ в январе - июне 2022 года составил $3,57 млрд, увеличившись до $4,93 млрд в январе - июне 2023 года. При этом импорт товаров из Казахстана в РФ снизился с $8,68 млрд в январе - июне 2022 года до $7,78 млрд в январе - июне 2023 года.

"В январе - июне 2023 года товарооборот Республики Казахстан со странами Евразийского экономического союза [ЕАЭС] составил $13 843,1 млн, что в номинальном выражении больше на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В первом полугодии 2023 года экспорт товаров составил $5 430,1 млн (больше на 36,8%), импорт - $8 413 млн (меньше на 9,9%)", - пояснили в пресс-службе.

Отмечено, что в общем объеме внешнеторгового оборота Казахстана со странами ЕАЭС наибольшую долю занимает Российская Федерация (91,9%), далее следуют Киргизия (4,6%), Белоруссия (3,3%) и Армения (0,2%).