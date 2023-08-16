16 августа, 06:05

В Омской области в развитие нефтехимического кластера привлекут около 200 млрд рублей

Врио губернатора региона Виталий Хоценко сообщил, что средства планируют привлечь до 2035 года

ТАСС, 16 августа. Около 200 млрд рублей внебюджетных инвестиций планируют привлечь в Омскую область благодаря 26 инвестпроектам в рамках стратегии социально-экономического развития Сибири до 2035 года. Об этом написал в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Виталий Хоценко.

"Одно из флагманских направлений развития Омской области - участие в нефтехимическом кластере. Направили предложения по 26 инвестиционным проектам, благодаря которым планируем привлечь около 200 млрд рублей внебюджетных инвестиций и создать более 7 тыс. новых рабочих мест", - написал он.

По его словам, экономика региона показывает рост во многих сферах. Так, индекс производства за первое полугодие вырос на 6,5%. За этот же период сельхозпродукцию произвели почти 40 на млрд рублей.

В январе этого года правительство РФ утвердило долгосрочную стратегию социально-экономического развития СФО. Реализация стратегии будет осуществлена в три этапа. Первый - с 2023 по 2025 год - предусматривает реализацию наиболее проработанных инвестиционных и инфраструктурных проектов.

Второй этап - 2026-2030 годы - будет направлен на обеспечение масштабных трансформаций социально-экономического развития округа в связи с реализацией крупных инфраструктурных проектов. На третьем этапе, с 2031 по 2035 год, планируется выход экономики СФО на более высокий уровень самодостаточности, снижение доли бюджетных инвестиций в инвестпроектах и повышение роли частных инвесторов, местных социальных и предпринимательских инициатив в реализации новых проектов. 

Теги:
РоссияОмская областьХоценко, Виталий Павлович
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