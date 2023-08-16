В ЦРПТ заявили о росте производства сигарет в России на 10,3 % за первое полугодие

По данным Центра развития перспективных технологий, внутреннее производство вернулось на уровень 2021 года, когда в первые два квартала было выпущено чуть менее 4,7 млрд пачек

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Производство сигарет и папирос в России за первое полугодие 2023 года выросло на 10,3% к аналогичному периоду прошлого года и достигло чуть менее 4,69 млрд условных упаковок. Такие данные представили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), являющимся оператором системы цифровой маркировки "Честный знак".

В сообщении указано, что такими темпами внутреннее производство вернулось на уровень 2021 года, когда в первые два квартала было выпущено чуть менее 4,7 млрд пачек.

Отдельно за второй квартал 2023 года было выпущено 2,4 млрд упаковок сигарет и папирос, показатель почти на 6% выше, чем в первом квартале этого года и почти на 19,7% выше, чем во втором квартале 2022-го, подчеркнули аналитики ЦРПТ.

Замгендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов отметил, что прошлый год охарактеризовался для отрасли необходимостью менять цепочки поставок, это было одной из причин замедления то темпов производства во втором квартале. "По итогам второго квартала текущего года и полугодия в целом мы видим, что табачные компании полностью преодолели все трудности и нарастили объемы производства до высокого уровня 2021 года", - рассказал Юсупов.

Продолжающийся рост акцизов на сигареты и папиросы привел к повышению цен более чем на 12% во втором квартале 2023-го к аналогичному периоду прошлого года. Средневзвешенная цена одной упаковки сигарет составила 164 рубля за пачку, папирос - 207 рублей за пачку, сообщили в ЦРПТ.

Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. Она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи и фотоаппараты. С 1 апреля 2023 года началось поэтапное внедрение маркировки пива и слабоалкогольных напитков. Также сейчас проводятся эксперименты по маркировке медицинских изделий, безалкогольных напитков и икры.