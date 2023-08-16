Банк БРИКС впервые выпустил на рынке ЮАР бонды на $77,9 млн

Эта эмиссия получила самый высокий рейтинг на местном рынке с 2015 года

ШАНХАЙ, 16 августа. /ТАСС/. Новый банк развития (НБР) БРИКС впервые разместил на рынке Южно-Африканской Республики (ЮАР)бонды на сумму в 1,5 млрд рандов (около $77,9 млн). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте финансового учреждения.

Эта эмиссия получила самый высокий рейтинг на местном рынке с 2015 года. Также это стало первым выпуском бондов НБР в местной валюте за пределами Китая, где находится штаб-квартира банка. "Портфель заказов хорошо диверсифицирован: 71% заявок был распределен между институциональными инвесторами, а остальная часть была принята местными банками", - указывается в сообщении.

"НБР стремится расширить свое присутствие на рынках капитала стран-участниц для финансирования своего надежного портфеля займов в местной валюте. Вырученные средства будут использованы для финансирования проектов в области инфраструктуры и устойчивого развития в Южной Африке, а успешный результат станет ориентиром для будущих эмиссий НБР", - приводятся в сообщении слова вице-президента банка Лесли Маасдорпа.

Новый банк развития учрежден странами БРИКС на основе межправительственного соглашения, подписанного на VI саммите объединения в Форталезе в июле 2014 года. Цель - финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах. Банку присвоены международные кредитные рейтинги на уровне "АА+" от Fitch Ratings и S&P Global Ratings, позволяющие эффективно привлекать долгосрочное фондирование на международных и локальных рынках капитала.

За годы своей работы банк одобрил 98 проектов в общей сложности на $33,2 млрд в таких областях, как транспорт, водоснабжение, чистая энергетика, цифровая и социальная инфраструктура, а также городское строительство.