В Британии инфляция в июле замедлилась до 6,8%

Как сообщили в Национальной статистической службе, самое большое влияние на замедление темпа инфляции оказало падение расценок на газ и электроэнергию

ЛОНДОН, 16 августа. /ТАСС/. Рост инфляции в Великобритании в июле замедлился до 6,8% в годовом исчислении по сравнению с 7,9% в июне. Об этом свидетельствует отчет, распространенный Национальной статистической службой (Office for National Statistics, ONS) Соединенного Королевства.

Этот показатель соответствует ожиданиям экспертов.

Как заметили в ONS, самое большое влияние на замедление темпа инфляции оказало падение расценок на газ и электроэнергию. Цены на продовольствие "выросли в июле 2023 года, но меньше, чем в июле 2022 года, что также привело к снижению давления на инфляционные показатели", говорится в отчете.

Инфляция - один из важнейших показателей, которые Банк Англии принимает в расчет при корректировке ключевой ставки. В начале августа регулятор повысил ее в 14-й раз подряд, на 25 базисных пунктов (б. п.), до 5,25% годовых. Следующее заседание Банка Англии намечено на 21 сентября.