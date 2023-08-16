Застройщиков Тюменской области обяжут подключать новостройки к системе "Безопасный город"

В пресс-службе главного управления строительства региона сообщили, что это позволит оперативным службам по первому сигналу получать видео места происшествия и реагировать на обращения граждан

ТЮМЕНЬ, 16 августа. /ТАСС/. Власти Тюменской области обяжут строительные компании подключать новостройки к аппаратно-программному комплексу "Безопасный город". Об этом сообщили журналистам в пресс-службе главного управления строительства региона.

"Новостройки Тюменской области будут подключать к системе "Безопасный город". Правительство Тюменской области утвердило региональные нормативы градостроительного проектирования", - говорится в сообщении.

При проектировании инженерных систем многоквартирных домов застройщики будут обязаны обеспечить условия для их подключения к системам видеонаблюдения, в том числе к информационной системе "Единый центр хранения и обработки данных систем видеонаблюдения Тюменской области". "К системе уже подключено более 5 тыс. камер наружного наблюдения. Она является основой аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", который используют правоохранительные органы для пресечения и раскрытия правонарушений", - добавили в управлении.

По данным главного управления строительства, подключение к "Безопасному городу" позволит оперативным службам по первому сигналу получать видео места происшествия и оперативно реагировать на обращения граждан. "Предполагается, что мера не повлияет на стоимость жилья, поскольку речь не идет о создании новых систем. Практически все современные многоквартирные дома оснащены видеокамерами", - отметили в ведомстве.

Детали подключения домов к системе обсудят на совещании с техническими специалистами застройщиков и представителями властей, которое главное строительное управление планирует провести в августе.