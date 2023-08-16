Общее число акционеров "Роснефти" выросло за два года почти в 4,5 раза

В компании сообщили, что ее ценные бумаги являются одними из самых быстрорастущих на российском фондовом рынке

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Общее число акционеров нефтяной компании "Роснефть" на конец первого полугодия 2023 года достигло почти 900 тыс., что почти в 4,5 раза больше по сравнению с показателем на середину 2021 года. Об этом говорится в сообщении компании.

"Компания неукоснительно соблюдает свои обязательства перед акционерами, выплачивает дивиденды из чистой прибыли два раза в год, - отмечается в сообщении. - На конец первого полугодия общее число акционеров ПАО "НК "Роснефть" достигло почти 900 тыс., что почти в 4,5 раза больше в сравнении с показателем на середину 2021 года".

Кроме того, в "Роснефти" подчеркнули, что ценные бумаги компании являются одними из самых быстрорастущих на российском фондовом рынке. "С сентября 2022 года стоимость акций НК "Роснефть" выросла на Московской бирже более чем в два раза. При этом аналитики рынка прогнозируют их дальнейший рост", - указывается в сообщении.

"Роснефть" также сообщила, что 15 августа завершила выплату дивидендов по итогам 2022 года, утвержденных на годовом общем собрании акционеров 30 июня в размере 17,97 руб. на одну акцию. Общая сумма выплат составила 190,4 млрд руб., дивиденды перечислены держателям 99,98% акций общества.

Компания обратила внимание, что, учитывая выплату промежуточных дивидендов за первое полугодие 2022 года, суммарные дивиденды на акцию за 2022 год составили 38,36 рубля, а общая сумма выплат - 406,5 млрд рублей. "Это соответствует 50% консолидированной чистой прибыли по стандартам МСФО за 2022 год, относящейся к акционерам ПАО "НК "Роснефть", - говорится в сообщении.