16 августа, 07:24

Мишустин поручил перераспределить финансирование для опережающего ввода больницы в Омске

Согласно соответствующему сообщению, на эти цели необходимо более 3,3 млрд рублей

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до 15 ноября проработать возможность перераспределить бюджетное финансирование для опережающего ввода в эксплуатацию детской инфекционной больницы в Омске, сообщается на сайте кабмина. Поручение дано по итогам рабочей поездки председателя правительства в Сибирский и Дальневосточный федеральные округа.

"Минздраву, Минстрою и Минфину поручено до 15 ноября проработать возможность перераспределения бюджетных средств для опережающего ввода в эксплуатацию детской инфекционной больницы на 300 мест в Омске. На эти цели необходимо более 3,3 млрд рублей. Объект планируется сдать в 2025 году", - говорится в сообщении.

Рабочая поездка состоялась 24-27 июля 2023 года. Мишустин побывал в Приморском крае, Бурятии, Республике Алтай и Красноярском крае. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияОмская область
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