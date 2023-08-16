В России до 2027 года планируют создать около 50 центров по разработке беспилотников

Такие центры планируют открыть в том числе в Свердловской области, сообщил первый замгубернатора региона Алексей Шмыков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Сорок восемь научно-производственных центров беспилотных авиационных систем планируют создать в России, в том числе в Свердловской области, до 2027 года. Об этом сообщили в свердловском департаменте информационной политики по итогам образовательного интенсива "Архипелаг 2023".

"В конце июня 2023 года правительством РФ была утверждена Стратегия развития беспилотной авиации до 2030 года. До 1 сентября 2023 года планируется утверждение национального проекта по развитию БАС (беспилотных авиационных систем - прим. ТАСС) на период до 2030 года. Для реализации этого направления планируется создание сети научно-производственных центров БАС. До 2027 года будут созданы 48 таких центров, в том числе в Свердловской области", - привели в сообщении слова первого замгубернатора Свердловской области Алексея Шмыкова.

В департаменте отметили, что центры будут обеспечивать полный цикл - от разработки дронов до их сертификации и серийного производства. Проекты центров будут софинансироваться из федерального бюджета.

В Свердловской области ключевыми резидентами научно-производственного центра могут стать 15 компаний, в том числе предприятия, производящие беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для энергетической, нефтегазовой отрасли, железных дорог и другие. Партнерами центра в регионе станут вузы, колледжи, учреждения дополнительного профессионального образования и школы.

Ранее исполнительный директор АНО "Платформа Национальной технологической инициативы" Андрей Силинг сообщал, что в рамках нацпроекта по развитию беспилотных авиационных систем в течение 2024-2025 годов в РФ планируется создание восьми научно-производственных центров БПЛА. По его словам, сейчас в России созданы два таких центра - это федеральный центр БАС и центр в Самарской области.