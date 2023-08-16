Экспорт СПГ США в I полугодии вырос на 4%

Согласно отчету Минэнерго страны, в Европу отправили более 70% всех грузов

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. США в I полугодии экспортировали порядка 2,1 трлн куб. футов (около 59,4 млрд куб. м) сжиженного природного газа (СПГ), что на 4% выше показателей аналогичного периода 2022 года, следует из ежемесячного отчета Минэнерго США. При этом основным направлением поставок стала Европа, на которую пришлось более 70% всего экспорта.

США за январь - июнь 2023 года экспортировали в Европу 41,89 млрд куб. м СПГ, в Азию - около 13,1 млрд куб. м (22% от общего объема). Остальные объемы были направлены в страны Латинской Америки.

Главными странами-импортерами американского СПГ в мире в I полугодии стали - Нидерланды (307,4 млрд куб. футов, или 8,7 млрд куб. м), Великобритания (306,3 млрд куб. футов, или 8,67 млрд куб. м), Франция (254 млрд куб. футов, или 7,2 млрд куб. м), Испания (122,4 млрд куб. футов, или 3,5 млрд куб. м) и Япония (121,5 млрд куб. футов, или 3,44 млрд куб. м). На эти пять стран пришлось 53% всех поставок США.

Экспорт СПГ в июне 2023 года оказался на 10,6% ниже, чем в мае 2023 года, и на 9,1% больше, чем в июне 2022 года Всего было отправлено 108 танкеров с СПГ.

Основными направлениями поставок в июне стали - Нидерланды (45,9 млрд куб. футов, или 1,3 млрд куб. м), Франция (45,6 млрд куб. футов, или 1,29 млрд куб. м), Япония (24,7 млрд куб. футов, или 0,7 млрд куб. м), Китай (23,6 млрд куб. футов, или 0,67 млрд куб. м) и Аргентина (22,7 млрд куб. футов, или 0,64 млрд куб. м).

При этом доля поставок в Азию в общем объеме экспорта СПГ США в июне резко выросла - до 35% по сравнению с 20% в мае, следует из данных отчета. Доля отгрузок в Европу снизилась - 51,6% в июне.