FT: в ЕС за год привлекли в два раза меньше экологических инвестиций по сравнению с США

По данным газеты, в стартапы по развитию электромобильной отрасли и экологически чистой энергетики в Европе вложили $8,7 млрд, в то время как в Соединенных Штатах на аналогичные проекты было выделили более $21,7 млрд

ЛОНДОН, 16 августа. /ТАСС/. Европейские компании по разработке экологически чистых технологий за год привлекли в два раза меньше инвестиций по сравнению с американскими конкурентами после принятия в США закона о снижении инфляции (IRA). Об этом сообщила газета Financial Times.

Издание ссылается на данные отраслевой организации Cleantech for Europe, согласно которым за год с момента вступления в силу нового американского законодательства "ЕС отстал в финансировании экологически чистых технологий на ранних стадиях". Так, в стартапы по развитию электромобильной отрасли и экологически чистой энергетики в Европе было "вложено $8,7 млрд", в то время как в США на аналогичные проекты было выделено "более $21,7 млрд".

Наиболее заметна разница в объемах финансирования проектов по чистому водороду, который, по оценкам газеты, может значительно способствовать декарбонизации тяжелой промышленности. Если в первом квартале 2022 года ЕС опережал США по данному показателю в три раза, "проинвестировав в эту сферу €343 млн", то с тех пор в каждом квартале инвестиции в США опережали финансовые вливания ЕС, причем их общий объем превысил европейские показатели "на €1,2 млрд".

Многие европейские политики ранее заявили об обеспокоенности в связи с принятием в США летом 2022 года закона о снижении инфляции. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила в декабре 2022 года опасение, что он может "привести к нечестной конкуренции, закрытию рынков и нарушению критически важных цепочек поставок". Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что некоторые положения IRA "несовместимы с законодательством о международной торговле и не допускают справедливой конкуренции" и призвал американские власти внести изменения в этот закон.

Американский закон о снижении инфляции предоставляет щедрые субсидии производителям электромобилей, аккумуляторов и энергетического оборудования при условии, что они выпущены в Соединенных Штатах. По мнению европейских лидеров, закон может привести к новой трансатлантической коммерческой войне.