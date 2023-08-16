В Китае более 140 компаний представили свои новинки на Всемирной конференции робототехники

По информации организаторов, мероприятие состоялось при поддержке 25 международных организаций

ПЕКИН, 16 августа. /ТАСС/. Свыше 140 китайских и зарубежных компаний представили около 600 новейших разработок на VIII Всемирной конференции робототехники в Пекине. Как сообщили организаторы, мероприятие состоялось при поддержке 25 международных организаций.

Конференцию курируют народное правительство города Пекин совместно с Министерством промышленности и информатизации КНР. Общая площадь павильонов достигает 45 тыс. кв. м.

В форуме, который продлится до 22 августа, принимают участие специалисты из Китая и других стран, включая членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и Евросоюза, Великобританию, Канаду, Республику Корея, Саудовскую Аравию, США и Японию. Конференция проводится для усиления интернационализации проектов в области робототехники, укрепления международных отраслевых цепочек посредством сотрудничества между разработчиками и производителями.

Посетители выставки могут ознакомиться с новинками компаний, производящих роботов для бытовых нужд, сельского хозяйства, строительной и обрабатывающих отраслей, энергетики, торговли и логистики, сферы здравоохранения, а также для проведения спасательных операций и ликвидации последствий стихийных бедствий. Среди участников - китайская Siasun Robot & Automation, штаб-квартиру которой в августе 2022 года посетил председатель КНР Си Цзиньпин, южнокорейская Hyundai Robotics Investment, японская Yamaha Engine и многие другие.

"Компартия Китая и Госсовет принимают активные стратегические меры, поощряя технические инновации и расширение сферы их практического применения", - прокомментировал заместитель директора Первого департамента машиностроения Министерства промышленности и информатизации КНР Ван Хун. По его словам, для развития китайской отрасли робототехники на новом этапе научно-технической революции "имеются огромные благоприятные возможности, но также существует множество трудностей и вызовов".

Власти Китая проводят Всемирную конференцию робототехники с 2015 года. За последние восемь лет в ежегодных форумах приняли участие более 2 тыс. официальных лиц и представителей отрасли, в том числе 700 иностранцев. Они присутствовали на примерно 100 тематических секциях, посвященных наиболее злободневным вопросам в области конструирования, производства и эксплуатации умных машин. На выставках, проходящих параллельно с этими мероприятиями, было представлено около 3 тыс. разработок. В общей сложности экспозиции посетили более 1 млн человек.