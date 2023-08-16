Австралия построит завод для спецпокрытия американских истребителей F-35

На его строительство выделят $64,5 млн, сообщил министр оборонной промышленности Пэт Конрой

СИДНЕЙ, 16 августа. /ТАСС/. Власти Австралии выделят $64,5 млн на строительство предприятия, предназначенного для нанесения на фюзеляж военных самолетов специального покрытия, поглощающего излучение радаров. Об этом сообщил министр оборонной промышленности Пэт Конрой.

"На базе ВВС Австралии в Уильямтауне [расположен в 175 км к северу от Сиднея] будет построен завод стоимостью 100 млн австралийских долларов [$64,5 млн], наносящий на самолеты покрытие, которое поможет сделать истребители почти невидимыми для противника", - указал Конрой в эфире радиостанции ABC. По его словам, впервые "сверхсекретное покрытие, разработанное Соединенными Штатами, будет применяться в Австралии".

Строительство предприятия планируется начать в 2024 году. Им будет управлять австралийский филиал британской корпорации BAE Systems.