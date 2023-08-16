"Русгидро" ориентирована на рост абсолютного размера дивидендов в долгосрочной перспективе

Сумма дивидендов за 2022 год составила 22,18 млрд рублей, сообщили в компании

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Генерирующая компания "Русгидро" завершила выплату дивидендов за 2022 год, их сумма составила 22,18 млрд рублей. При этом компания ориентирована на рост абсолютного размера дивидендов в долгосрочной перспективе, говорится в ее сообщении.

"Русгидро" ориентировано на рост абсолютного размера дивидендов в долгосрочной перспективе в интересах всех акционеров с учетом приоритетов развития компании. За последние пять лет акционерам выплачено более 100 млрд рублей, из них более 62 млрд рублей направлено в бюджет РФ", - следует из сообщения.

Акционеры "Русгидро" в ходе годового собрания в июне приняли решение выплатить дивиденды по итогам 2022 года из расчета 5,025 копейки на одну обыкновенную акцию.

Выплата за 2022 год выше среднего значения объявленных за три предыдущих периода дивидендов и составляет 50% от скорректированной на неденежные операции прибыли группы "Русгидро" по МСФО за прошлый год.

"Русгидро" объединяет более 400 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "Русгидро", составляет 38,4 ГВт. Крупнейшими акционерами "Русгидро" являются Российская Федерация (61,7%) и банк ВТБ (12,95%).