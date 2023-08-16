WP сообщила о задержках при переходе с X на некоторые сайты

По данным газеты, сайты социальных сетей и СМИ, которые не нравятся владельцу платформы X Илону Маску, стали дольше прогружаться при переходе на них по ссылкам

НЬЮ-ЙОРК, 16 августа. /ТАСС/. Сайты социальных сетей и СМИ, которые не нравятся Илону Маску, стали дольше прогружаться при переходе на них по ссылкам с принадлежащей ему платформы X (ранее Twitter). Об этом сообщила газета The Washington Post.

Как убедилось издание, перед тем, как зайти на некоторые сайты по ссылкам в X, пользователям приходилось ждать около пяти секунд. Это касается переходов на сайты конкурирующих с платформой Маска социальных сетей Facebook, Instagram (запрещены в России, принадлежат корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), а также агентства Reuters, британской газеты The Times, платформ Bluesky и Substack. Как отмечает газета, все они ранее становились объектом для насмешек или нападок со стороны Маска.

Источник The Washington Post сообщил, что впервые заметил задержку 4 августа, когда хотел перейти по ссылке на сайт The Times. Ранее в тот день Маск назвал издание "апологетом расового геноцида" после выхода материала о политических разногласиях в ЮАР.

27 октября 2022 года Маск закрыл сделку на сумму $44 млрд по приобретению Twitter. В конце июля 2023 года предприниматель объявил о ребрендинге платформы, после чего компания изменила логотип на белую букву X с черным контуром, убрав изображение синей птицы.