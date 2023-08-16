Суд оштрафовал "Вымпелком" на 1 млн рублей за демонстрацию ЛГБТ без маркировки

Савеловский суд Москвы постановил признать компанию виновной по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы оштрафовал на 1 млн рублей ПАО "Вымпелком", которому принадлежат оператор связи и кинотеатр "Билайн", за демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений без маркировки "18+". Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд постановил признать ПАО "Вымпелком" виновным по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол) и назначить наказание в виде 1 млн рублей", - сказали в суде.

По ч. 2 ст. 6.21.2 УК РФ юридическому лицу грозит штраф до 4 млн рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.