16 августа, 08:36

На реконструкцию автодороги Омск - Нижняя Омка выделят дополнительно 300 млн рублей

Глава кабмина Михаил Мишустин также поручил выделить до 200 млн рублей на обеспечение бесперебойного водоснабжения в 56 населенных пунктах в Алтайском крае

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. На завершение реконструкции участка автомобильной дороги Омск - Нижняя Омка - граница Новосибирской области будет дополнительно выделено 300 млн рублей из резервного фонда правительства. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства по итогам рабочей поездки главы кабмина Михаила Мишустина в Сибирский и Дальневосточный федеральные округа.

"Одним из результатов встречи Михаила Мишустина с временно исполняющим обязанности губернатора Омской области Виталием Хоценко стало поручение Минтрансу и Минфину к середине сентября подготовить проект распоряжения о выделении из резервного фонда правительства 300 млн рублей. Средства пойдут на завершение реконструкции участка автомобильной дороги Омск - Нижняя Омка - граница Новосибирской области", - говорится в сообщении.

Мишустин поручил Минфину и Минстрою также подготовить проект распоряжения о выделении до 200 млн рублей на обеспечение бесперебойного водоснабжения в 56 населенных пунктах в Алтайском крае. Срок исполнения поручения установлен до 4 сентября.

"Минстрою и Минфину до 4 сентября 2023 года поручено подготовить проект распоряжения о выделении до 200 млн рублей на обеспечение бесперебойного водоснабжения в 56 населенных пунктах региона. Этот вопрос обсуждался на встрече председателя правительства с губернатором Алтайского края Виктором Томенко", - отмечается в сообщении. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияНовосибирская область
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