Молдавия закупила к зиме 400 млн куб. м газа

Как сообщил министр энергетики Виктор Парликов, если получится купить еще 400 млн по такой же цене, то стране удастся снизить среднюю цену до уровня $500 за тыс. куб. м

КИШИНЕВ, 16 августа. /ТАСС/. Молдавия закупила у европейских поставщиков около 400 млн куб. м. газа для снабжения правого берега Днестра в отопительный сезон. Об этом сообщил министр энергетики Виктор Парликов в интервью телеканалу Rlive.

"У нас уже есть 400 млн куб. м. газа. Если мы сможем купить еще 400 млн по такой же цене, то нам удастся снизить среднюю цену до уровня $500 за тыс. куб. м", - сказал министр.

Ранее госкомпания "Энергоком" сообщила, что заключила контракты на поставки газа с рядом европейских компаний, включая OMV Petrom SA, PGNiG Supply & Trading GmbH. Купленные объемы топлива закачиваются в хранилища на Украине и в Румынии.

Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на газ и электроэнергию, которые спровоцировали акции протеста в стране. Кроме того, с октября прошлого года "Газпром", который ранее был единственным поставщиком газа в республику, на 30% сократил суточный объем его подачи. В российской компании объяснили это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита через Украину, однако Кишинев возложил ответственность за кризис на российский газовый холдинг. В этой ситуации прошлой зимой правобережная Молдавия полностью перешла на закупки топлива у европейских поставщиков, а российский газ направляется в Приднестровье.