Клишас сообщил о доработке законопроекта о легализации онлайн-продажи алкоголя

Как отметил глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству, документ концептуально поддержан Минфином

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Законопроект о легализации онлайн-продажи алкоголя и о правилах его доставки дорабатывается с учетом замечаний Министерства финансов РФ, которое концептуально поддержало документ. Как подчеркнул в беседе с корреспондентом ТАСС глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, оставлять как есть ситуацию с нелегальной дистанционной торговлей алкоголем нельзя, так как она несет реальную угрозу для жизни и здоровья людей.

В среду издание "Ведомости" со ссылкой на источники сообщило о том, что парламентарии готовят к внесению в Госдуму в осеннюю сессию обновленный законопроект, который должен разрешить онлайн-торговлю алкоголем на маркетплейсах. Ранее Клишас сообщал ТАСС, что обсудил инициированные Торгово-промышленной палатой (ТПП) законодательные предложения об установлении правил онлайн-торговли алкоголем и его доставки с Ассоциацией интернет-торговли и направил их на отзыв в правительство в пакете с подготовленными поправками, которые устанавливают административную и уголовную ответственность со штрафами до 1 млн рублей за незаконную продажу алкоголя дистанционным способом.

"Законопроект о легализации онлайн-продажи алкоголя находится на доработке с учетом замечаний Минфина. Концептуально он поддержан министерством", - сказал глава комитета СФ.

Он подчеркнул, что правительству нужно определиться, как должна регулироваться торговля алкоголем, в том числе в интернете. "В любом случае оставлять ситуацию как есть и ничего не делать, когда нелегальная онлайн-торговля процветает 24 часа в сутки и представляет реальную угрозу здоровью и жизни граждан, нельзя", - сказал Клишас.

Об инициативе сенатора

Законопроектом, разработанным Клишасом, предлагается разрешить розничную онлайн-продажу алкогольной продукции. При этом у продавца должна быть лицензия на закупку, хранение, поставку и торговлю алкоголем. Разрешение будет действовать при условии включения продавца в реестр лиц, владеющих сайтами по дистанционной розничной продаже алкоголя. На Росалкогольтабакконтроль предлагается возложить обязанность по установлению порядка ведения такого реестра.

В настоящее время в России запрещено торговать алкогольной продукцией дистанционным способом. Вместе с тем, по оценкам экспертов, годовой оборот нелегального рынка интернет-торговли уже достиг 11 млрд рублей и продолжает стремительно расти, указывается в пояснительной записке к документу. Таким образом, запрет на реализацию алкогольной продукции дистанционным способом действует в основном в отношении добросовестных участников рынка.