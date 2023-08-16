Источник заявил о заметном снижении вероятности возобновления зерновой сделки

Причиной этому послужила ситуация с безопасностью в Черном море, отметил собеседник агентства

АНКАРА, 16 августа. /ТАСС/. Вероятность возобновления черноморской зерновой инициативы заметно снизилась из-за ситуации с безопасностью в регионе. Об этом ТАСС сказал турецкий источник.

"Последний инцидент с проверкой российским кораблем судна в Черном море дает понять, что Россия заявляет о намерении контролировать морской трафик и препятствовать тем самым односторонним шагам по зерновой сделке. Но тут есть две очевидные проблемы. Будет очень сложно контролировать все суда в этом районе, если будет решение именно таким образом осуществлять экспорт зерна. Второе - нынешняя обстановка с безопасностью в Черном море ухудшилась ввиду украинских атак на российские корабли и ударов РФ по портам Украины. Это заметно снижает вероятность возобновления зерновой сделки", - считает собеседник агентства.

По его словам, страны Запада могут усилить давление на Турцию по вопросу регулирования прохода проливов в рамках конвенции Монтрё, чтобы возобновить экспорт зерна из Украины.

"Запад высказывает следующую идею. Да, Турция исполняет условия конвенции Монтрё. Но пусть торговые суда, которые участвуют в зерновой сделке, сопровождают до украинских портов корабли НАТО и других западных стран. Но в таком случае ситуация резко ухудшится, и конфликт между Украиной и Россией в Черном море перерастет в мировой. И на Турцию усиливается и может усилиться в дальнейшем давление в контексте этой идеи. Такое опасение существует", - сказал собеседник агентства.