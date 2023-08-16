В НБКИ сообщили о росте до максимума выдачи автокредитов в РФ в июле с начала 2022 года

Показатель достиг 86,6 тыс.

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Количество выданных автокредитов в июле 2023 года составило 86,6 тыс., показатель вырос по сравнению с июнем на 14,8% (в июне 2023 года - 75,4 тыс.). Это самый высокий уровень с начала 2022 года, сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По сравнению с аналогичным периодом 2022 года число предоставленных автокредитов в июле 2023 года выросло еще более существенно - на 81,6% (в июле 2022 года - 47,7 тыс.). В НБКИ такой рост объясняют радикальным падением выдачи автокредитов весной 2022 года с последующим ее восстановлением.

Согласно данным бюро, наибольшее количество автокредитов в регионах РФ в июле 2023 года было предоставлено в Москве (5,37 тыс.), Московской области (4,96 тыс.), Санкт-Петербурге (4,22 тыс.), Республике Татарстан (4,05 тыс.) и Краснодарском крае (3,73 тыс.).

По сравнению с предыдущим месяцем в июле 2023 года выдача автокредитов выросла в большинстве регионов страны. При этом самый существенный рост зафиксирован в Белгородской области (+39,4%), Чувашской Республике (+30,6%), Ростовской (+22,1%) и Воронежской (+21,6%) областях, а также в Ставропольском крае (+20,6%). В Москве и Санкт-Петербурге этот показатель в июле вырос на 15% и 18,2% соответственно.

"В последнее время выдача автокредитов растет в связи с увеличением продаж новых автомобилей из дружественных стран и машин с пробегом, а также по причине возобновления в начале года государственной программы льготного автокредитования. При этом автокредиты по-прежнему предоставляются, прежде всего, заемщикам "хорошего кредитного качества", - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, слова которого приводятся в сообщении.